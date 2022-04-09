Погода в Узбекистане на 10 апреля

Погода в Узбекистане на 10 апреля09.04.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
9-11 апреля местами по республике ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком:
9 апреля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Джизакской областям и пустынной зоне республики до 17-22 м/с;
10 апреля по Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям до 17-22 м/с;
11 апреля местами по республике до 17-22 м/с, по Бухарской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской возможны порывы до 25-28 м/с.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 30-32°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, по Хорезмской области местами возможно усиление до 17-22 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с местами возможно усиление до 17-22 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
УЗИНФОРМ