



Погода в Узбекистане на 10 апреля



ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 9-11 апреля местами по республике ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком:

9 апреля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Джизакской областям и пустынной зоне республики до 17-22 м/с;

10 апреля по Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям до 17-22 м/с;

11 апреля местами по республике до 17-22 м/с, по Бухарской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской возможны порывы до 25-28 м/с. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 30-32°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, по Хорезмской области местами возможно усиление до 17-22 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с местами возможно усиление до 17-22 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

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