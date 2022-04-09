Главы МИД Узбекистана и Швеции обменялись поздравлениями

ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля министры иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Швеции Анн Кристин Линде обменялись поздравительными посланиями в связи с 30-й годовщиной со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В посланиях министры подтвердили взаимное стремление к дальнейшему развтию взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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