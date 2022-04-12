



Новый посол Узбекистана отправился в ОАЭ



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Абдулазиз Аккулов отбыл в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, для вступления в должность. На этот пост А.Аккулов был утвержден Постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. По информации МИД, А.Аккулов родился в 1985 году. В 2007 году окончил Ташкентский государственный экономический университет и получил степень магистра в области управления международным туризмом. Трудовую деятельность начал в 2005 году в Агентстве «Узстандарт». С 2006 по 2017 год занимал различные должности в Национальной компании «Узбектуризм». В 2017-2020 годах работал начальником управления, заместителем, первым заместителем председателя, исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан. В 2021 году занимал должность заместителя министра туризма и культурного наследия Республики Узбекистан. Владеет русским и английским языками. Женат. Отец четырех детей. До А.Аккулова Послом Узбекистана в ОАЭ с февраля 2019 года по февраль текущего года являлся Бахтиёр Ибрагимов, который теперь работает новым директором Департамента экономической дипломатии МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи