В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией США

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля ведомство иностранных дел посетила пребывающая с визитом в Ташкенте делегация стафферов исполнительных аппаратов ведущих членов Сената и Палаты представителей, а также ключевых профильных комитетов Конгресса США, прибывших в Узбекистан в рамках программы Фонда «UN Foundation».

Их принял Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества по линии парламента, оказания помощи Афганистану.

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