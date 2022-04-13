В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией США

В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией США13.04.2022 11:35
ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля ведомство иностранных дел посетила пребывающая с визитом в Ташкенте делегация стафферов исполнительных аппаратов ведущих членов Сената и Палаты представителей, а также ключевых профильных комитетов Конгресса США, прибывших в Узбекистан в рамках программы Фонда «UN Foundation».
Их принял Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества по линии парламента, оказания помощи Афганистану.
УЗИНФОРМ