Ташкент посетила делегация МВФ

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля руководитель внешнеторгового ведомства Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, который ранее являлся главой миссии МВФ на Украине.

Целью визита делегации является проведение консультаций 2022 года по статье IV Статей соглашения МВФ.

В ходе переговоров министр и его гости рассмотрели проводимую в Узбекистане инвестиционную политику, предпринимаемые меры по улучшению инвестиционного климата, механизмы привлечения, поддержки и правовой защиты иностранных инвесторов, а также ход реализации Государственной инвестиционной программы, провели обмен мнениями по внешнеторговой политике и реализуемых мерах по наращиванию экспортного потенциала Узбекистана.

Также было обсуждено текущее состояние внешних экономических связей Узбекистана, в частности, в инвестиционной, торговой и транспортно-логистической сферах, меры по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Глава миссии МВФ также приветствовал получение Узбекистаном статуса страны-бенефициара Всеобщей системы преференций Европейского союза (ЕС) для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+) и Расширенной схемы Всеобщей системы преференций Великобритании (GSP Enhanced framework).

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