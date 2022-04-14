Узбекистан поддержал перемирие в Йемене

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. 13 апреля ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, в котором выражается поддержка объявлению двухмесячного перемирия и прекращению огня в Йемене при посредничестве ООН.

В заявлении говорится:

"Полагаем, что временный мораторий на военные действия, а также решимость в твердой поддержке законности в этой стране создадут необходимые предпосылки для поиска компромиссов во имя установления всеобъемлющего мира и стабильности в Йемене.

Призываем все противоборствующие стороны к проявлению сдержанности и политической воли к урегулированию конфликта посредством диалога и дипломатии."

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