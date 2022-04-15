



Президент Узбекистана провел разговор с главой правительства Венгрии



ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе состоявшихся переговоров глава государства поздравил В.Орбана с победой его партии в ходе недавних парламентских выборов в Венгрии, а также стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах фармацевтики, сельского хозяйства и животноводства, пищевой промышленности, производства строительных материалов, банков и финансов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи