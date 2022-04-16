Делегация Узбекистана вернулась из Кыргызстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым предприняла визит в Кыргызстан.

Целью поездки явилось проведение встреч и переговоров по вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направленимя.

В частности, состоялись встречи с заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым, председателем Кабинета Министров – руководителем Администрации Президента КР Акылбеком Жапаровым, министром иностранных дел Русланом Казакбаевым, а также делегацию принял Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития многопланового сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, таможенного регулирования, транспорта и логистики, водной энергетики, туризма.

Обговорены дальнейшие шаги по реализации совместных инфраструктурных проектов, в том числе проекта строительства железной дороги «Узбекистан – Кыргызстан - Китай», а также реконструкции отдельных участков автомобильной дороги «Ош – Иркештам».

В рамках визита также состоялась церемония открытия Узбекско-кыргызского фонда развития, призванного стать катализатором роста инвестиционного партнерства между двумя государствами, прежде всего, в сферах сельского хозяйства и АПК, промышленности (машиностроительной, текстильной, обрабатывающей, горнодобывающей и металлургической), жилищного строительства и энергетики, а также транспорта и логистики, которые будут финансироваться не только за счет собственных средств, но и путем привлечения других коммерческих источников – международных финансовых институтов, коммерческих банков, инвестиционных компаний и фондов.

Кроме того, были рассмотрены практические аспекты организации ряда международных и региональных мероприятий с участием делегаций Узбекистана и Кыргызстана.

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