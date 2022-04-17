



Погода в Узбекистане на 18 апреля



ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 29-31°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. в Ташкентской области:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 33-38°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

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