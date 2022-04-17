Проведено 8-е Совещание глав МИД стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония»

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков принял участие в прошедшем в режиме онлайн 8-м Совещании глав МИД стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония».

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества стран региона с Японией в сферах политики, обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, сельского хозяйства, водных и энергетических ресурсов, транспорта и логистики, охраны окружающей среды, фармацевтики, здравоохранения и борьбы с пандемией, туризма, науки, образования и культуры, цифровой экономики и электронной торговли, внедрения японских технологий и ноу-хау, продвижения «зеленой экономики».

Узбекской стороной был выдвинут ряд новых инициатив для последующей реализации, в том числе разработка совместной программы по сокращению бедности на базе японской программы «Одно село – один продукт», продвижение региональной программы «Зеленая повестка» для Центральной Азии», преобразование созданного в 2020 году в Ташкенте Японского цифрового университета в Центральноазиатский цифровой университет.

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