



Погода в Узбекистане на 20 апреля



ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 19-20 апреля по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны грозы:



19 апреля по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами сильный дождь;



19-20 апреля по Самаркандской, Джизакской областям местами сильный дождь;



20 апреля по Ташкентской, Сырдарьинской областям местами сильный дождь.



19-20 апреля в отдельных районах республики возможно выпадение града.



19-20 апреля местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.



19-20 апреля дневная температура воздуха понизится до 18-23°.



В связи с ожидаемыми сильными дождями 19-21 апреля текущего года по предгорным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. в Ташкентской области:



Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 7-12°.

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