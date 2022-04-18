Погода в Узбекистане на 20 апреля

Погода в Узбекистане на 20 апреля18.04.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
19-20 апреля по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны грозы:
19 апреля по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами сильный дождь;
19-20 апреля по Самаркандской, Джизакской областям местами сильный дождь;
20 апреля по Ташкентской, Сырдарьинской областям местами сильный дождь.
19-20 апреля в отдельных районах республики возможно выпадение града.
19-20 апреля местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.
19-20 апреля дневная температура воздуха понизится до 18-23°.
В связи с ожидаемыми сильными дождями 19-21 апреля текущего года по предгорным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|
Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 7-12°.
УЗИНФОРМ