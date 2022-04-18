



В Ташкенте проходит мероприятие ШОС



ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Узбекистана начало двухдневную работу совещание старших должностных лиц антинаркотических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в гибридном формате. Целью организации мероприятия стало обсуждение практических аспектов подготовки к предстоящему 20 апреля 12-му Совещанию руководителей компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи