Делегация Узбекистана отправилась в Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым отправилась с визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Целью визита является проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов королевства по вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, энергетики, прежде всего, альтернативной энергетики, инвестиций, газодобычи, химической, металлургической, горнодобывающей и текстильной промышленности, а также сельского хозяйства, науки и технологий, культуры, спорта и других.

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