



Погода в Узбекистане на 21 апреля



ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 20 апреля по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны грозы, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами возможен сильный дождь.



Местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.



В связи с ожидаемыми сильными дождями 20-21 апреля текущего года по предгорным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°. в Ташкентской области:



Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 12-17°.

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