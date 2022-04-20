Погода в Узбекистане на 21 апреля

Погода в Узбекистане на 21 апреля20.04.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
20 апреля по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны грозы, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами возможен сильный дождь.
Местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.
В связи с ожидаемыми сильными дождями 20-21 апреля текущего года по предгорным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°.
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в Ташкентской области:
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Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 12-17°.
УЗИНФОРМ