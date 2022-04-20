В Ташкент прибыл новый посол Финляндии

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики (с резиденцией в г.Хельсинки) Илкком Ряйсяненом, прибывшим в Ташкент для вступления в должность.

В ходе переговоров посол вручил копии своих верительных грамот, а также стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций.

До августа минувшего года (с 2018 года) послом Финляндии в Узбекистане являлась Марья Лиивала.

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