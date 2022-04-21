Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 238391 заболевших

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 238 тысяч 391 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1637 человек.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 840, смертность за тот же период - 0 человек.



В настоящее время число граждан, прошедших вакцинирование, составляет 14 миллионов 317 тысяч 528 человек (42,64% от общего числа населения).

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