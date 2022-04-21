Узбекская делегация вернулась из Эр-Рияда

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым завершила визит в Королевство Саудовская Аравия, стартовавший 18 апреля.

В рамках пребывания в столице королевства делегация провела встречи с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия, принцем Абдулазизом бин Салманом аль-Саудом, министром инвестиций Халидом аль-Фалихом, председателем правления саудовской компании «ACWA Power» Мохаммедом Абунайаном, главным исполнительным директором саудовской нефтехимической корпорации SABIC Юсефом Абдуллой аль-Беньяном, а также руководством таких компаний, как «Al Rajhi», «Dr. Sulaiman Al-Habib», «Saudi German Hospitals», «Saudi National Bank», «Maaden», «Dar Al Arkan» и «Al Hokair».

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, энергетики, прежде всего, альтернативной энергетики, инвестиций, газодобычи, химической, металлургической, горнодобывающей и текстильной промышленности, транспорта и связи, строительства, а также сельского хозяйства, науки и технологий, здравоохранения, культуры, спорта и других.

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