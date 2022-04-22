



Узбекистан осудил теракты в Афганистане



ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана опубликовало заявления в связи с произошедшими накануне террористическими актами в Афганистане. В нем говорится: "Республика Узбекистан решительно осуждает террористические акты, совершенные в дни священного месяца Рамадан в городах Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз.



Акты насилия, приведшие к многочисленным жертвам среди населения, препятствуют установлению устойчивого мира и национального согласия в Афганистане.



Узбекская сторона выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи