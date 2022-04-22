Узбекистан осудил теракты в Афганистане

Узбекистан осудил теракты в Афганистане22.04.2022 12:25
ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана опубликовало заявления в связи с произошедшими накануне террористическими актами в Афганистане.
В нем говорится:
"Республика Узбекистан решительно осуждает террористические акты, совершенные в дни священного месяца Рамадан в городах Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз.
Акты насилия, приведшие к многочисленным жертвам среди населения, препятствуют установлению устойчивого мира и национального согласия в Афганистане.
Узбекская сторона выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим."
УЗИНФОРМ