



Представители Центральной Азии и России обсудили вопросы развития сотрудничества



ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков принял участие в прошедшей в формате видеоконференции 5-й Министерской встреча «Центральная Азия – Россия». Мероприятие было организовано с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, туризма, промышленной кооперации, транспорта и логистики, инвестиций, энергетики, здравоохранения, а также содействия урегулированию ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи