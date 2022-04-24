Делегация Узбекистана вернулась из Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым завершила визит в Японию.

Программа поездки включала проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Японии. В частности, делегация встретилась с министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяши, министром экономики, торговли и промышленности Коичи Хагиуда, вице-президентом Либерально-демократической партии Японии и руководителем межпарламентской Лиги Дружбы «Узбекистан - Япония» Таро Асо, президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танака, председателем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаши Маэда, а также была принята премьер-министром Японии Фумио Кишида.

Стороны рассмотрели общие и практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, банков и финансов, традиционной и альтернативной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, внедрения информационно-коммуникационных технологий и инноваций, налогового и таможенного регулирования и других.

Кроме того, делегация приняла участие в прошедшем в городе Кумамото Азиатско-Тихоокеанском водном саммите по вопросам содействия устойчивому управлению водными ресурсами для достижения Целей развития тысячелетия.

УЗИНФОРМ