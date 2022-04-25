МИД Узбекистана посетил новый посол Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил прибывший в Ташкент для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Муса Джаманбаев, который вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур и развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.



С апреля 2019 по январь текущего года дипломатическую миссию КР в Ташкенте возглавлял Ибрагим Джунусов.

УЗИНФОРМ