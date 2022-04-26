



Погода в Узбекистане на 27 апреля



ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, утром возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, утром возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, утром возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 18-23°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

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