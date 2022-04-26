Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Беларуси

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 25 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну для участия в проходящей в Ташкенте выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» делегацией Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, сельского хозяйства, промышленности, фармацевтики, туризма, науки, образования, культуры и других.

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