Глава Узбекистана принял делегацию РФ

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну для участия в проходящей в Ташкенте выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» делегацией Российской Федерации во главе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

На встрече были обсуждены вопросы развития межгосударственного взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленной кооперации, машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, лёгкой промышленности, химической и фармацевтической отраслях.

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