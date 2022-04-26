В Ташкент прибыл новый посол Швеции

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция (с резиденцией в Стокгольме) Томас Данестад, прибывший в страну для вступления в должность. Его принял заместитель главы ведомства Гайрат Фозилов.



В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

С августа 2016 по сентябрь 2021 года послом Швеции в Узбекистане являлась Ингрид Терсман.

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