Погода в Узбекистане на 28 апреля

Погода в Узбекистане на 28 апреля27.04.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
В связи с ожидаемыми сильными дождями 27 апреля текущего года по предгорным и горным районам областей Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана:
По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 28-30°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.
УЗИНФОРМ