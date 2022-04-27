



Погода в Узбекистане на 28 апреля



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 апреля, погода по прогнозам синоптиков: В связи с ожидаемыми сильными дождями 27 апреля текущего года по предгорным и горным районам областей Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана:



По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;



По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;



По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 28-30°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.

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