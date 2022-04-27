



МИД Узбекистана и Финляндии обсудили вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля заместитель руководителя ведомства внешней политики Узбекистана Гайрат Фозилов провел онлайн-встречу с заместителем Государственного секретаря Министерства иностранных дел Финляндской Республики Каем Юргеном Микаелом Сауэром. Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инноваций, информационно-коммуникационных технологий и фармацевтической промышленности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи