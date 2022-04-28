В МИД Узбекистана провели встречу с новым послом Палестины

ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля ведомство иностранных дел Узбекистана посетил прибывший в Ташкент для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина Джавад Мухаммад Авад, который вручил копии своих верительных грамот исполняющему обязанности министра Владимиру Норову.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

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