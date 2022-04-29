



Погода в Узбекистане на 30 апреля



ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.

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