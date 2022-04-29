



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 238556 заболевших



ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 11 часов, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 238 тысяч 556 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1637 человек.



Число случаев заражения за последние 28 дней - 825, смертность за тот же период - 0 человек.



В настоящее время число граждан, прошедших вакцинирование, составляет 14 миллионов 317 тысяч 528 человек (42,78% от общего числа населения). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи