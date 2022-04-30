В Ташкенте пребывает делегация Японии

ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля в Ташкент прибыла с двухдневным визитом делегация Японии во главе с министром иностранных дел Ёсимаса Хаяси. Визит главы МИД Японии приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Японией.

Программа пребывания делегации в Узбекистане будет включать встречи с Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и другими официальными лицами. В том числе, делегация посетила МИД Узбекистана и Министерство инвестиций и внешней торговли.

Целью поездки является обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и логистики, ТЭК и энергетики, химической промышленности, автомобилестроения, сельского хозяйства, экологии, туризма и других.



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