



Погода в Узбекистане на 3 мая



ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи