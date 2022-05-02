Глава государства поздравил узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня священного для всех мусульман праздника Рамазан.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Искренне, от всей души поздравляю вас, всех мусульман нашей страны, весь наш народ со священным праздником Рамазан хайит – Ийд аль-Фитр, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



В эти благословенные и светлые дни, когда наши сердца переполняет чувство радости, мы прежде всего благодарим Всевышнего за то, что встречаем этот священный праздник в атмосфере мира, дружбы и согласия, в кругу своих семей, вместе со всем нашим народом.



Отрадно, что этот праздник, который наш народ на протяжении столетий почитает как великую духовную ценность, символ доброты, милосердия и гуманизма, занимает все более прочное место в жизни нашего общества.



В нынешнем году Рамазан хайит проходит в историческое время. На основе реализации Стратегии развития Нового Узбекистана, воплотившей в себе благородную идею «Во имя чести и достоинства человека», наши масштабные реформы выходят на еще более высокий уровень.



Как известно, Рамазан хайит призывает все народы жить в дружбе и взаимопонимании, согласии и сотрудничестве, что является ярким проявлением возвеличивания чести и достоинства человека.



Несомненно, все это связано в том числе с обеспечением прав и интересов человека в области религии. В последние годы в стране осуществляется огромная работа по восстановлению религиозных ценностей, изучению богатейшего научно-духовного наследия нашего народа. В частности, ярким подтверждением этого служит благоустройство таких святынь, как места захоронения семи великих пиров-суфиев в Бухаре, мавзолей Имама Термези в Сурхандарьинской области, мемориальные комплексы – Абул Муина Насафи в Кашкадарьинской и Занги-ота в Ташкентской области, Султон Увайс Карани в Намангане, Сузук-ота в городе Ташкенте.



В настоящее время как логическое продолжение наших добрых дел проводится масштабная работа по строительству и благоустройству в высшем медресе Мир Араб в Бухаре, мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде, Центре исламской цивилизации в городе Ташкенте.



Уважаемые соотечественники!



Как вы знаете, из-за пандемии коронавируса были введены некоторые ограничения на паломничество – совершение хаджа и умры. Благодаря принятым мерам мы с января этого года восстановили паломничество – умру для наших граждан. В результате за прошедшее короткое время около 35 тысяч соотечественников смогли совершить священный зиёрат.



Рад сообщить, что в этом году появилась также возможность совершения священного хаджа.



Поистине это еще одна милость Всевышнего к нашим соотечественникам, которые с большой стойкостью и выдержкой преодолели все трудности в дни испытаний.



Дорогие друзья!



Сегодня все мы видим, насколько стремительно меняется ситуация в мире. В некоторых регионах быстро вспыхивают конфликты и противостояния, которые затем становятся серьезной угрозой миру и безопасности. Все это ставит перед нами важные задачи, призывает всегда быть бдительными и внимательными.



Наша священная религия учит, что истинный мусульманин должен быть всегда готовым к любым испытаниям, и людям с чистыми помыслами, совершающим благие дела, обязательно воздастся свыше.



В этом смысле требованием сегодняшнего дня является укрепление в стране стабильности, атмосферы взаимного уважения и согласия, решительное продвижение к прогрессу, опираясь на многовековые, немеркнущие национальные ценности.



Нам нужно воспитывать молодежь, являющуюся нашей надеждой, нашим будущим, на основе гармонизации таких важных качеств, духовно зрелым поколением, способным успешно конкурировать на международной арене.



Только с такими конкретными целями, благодаря постоянному поиску и стремлению к новому мы сегодня сможем достичь лучших результатов, чем вчера, а завтра – еще более высоких, чем сегодня, создать благоустроенную и процветающую жизнь.



Мы всегда должны помнить о том, что самым большим богатством в мире, которое никогда не потеряет своей ценности, являются знания и воспитание.



Эффективно используя наши богатые национальные традиции и современный опыт в сфере образования передовых государств, мы обязательно достигнем намеченных высоких рубежей.



Пользуясь случаем, искренне поздравляем всех мусульман дальнего и ближнего зарубежья с Рамазан хайитом, желаем им мира, прогресса и процветания.



Дорогие соотечественники!



Для содержательного проведения этих благословенных дней в кругу семьи, в махаллях, городах и селах в связи с Рамазан хайитом в стране объявлены выходные дни. Это хорошая возможность в праздник навестить родителей, тех, кто нуждается в поддержке, встретиться с близкими людьми.



Уверен, что наши сограждане будут активно участвовать в проводимой работе, направленной на дальнейшее улучшение социально-духовной атмосферы в обществе, содействие каждому, прежде всего молодежи, в обретении достойного места в жизни.



Еще раз сердечно поздравляю вас, весь наш народ с широко отмечаемым в стране священным праздником Рамазан хайит, желаю всем вам мира, счастья и здоровья, достатка и благополучия вашим семьям.



Пусть этот замечательный праздник наполнит светом наши сердца!



Пусть будет мирным небо над нашей Родиной, процветающей – жизнь нашего народа!".

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