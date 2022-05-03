Глава государства открыл новые объекты транспортной инфраструктуры в столице

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел сданные накануне в эксплуатацию в Ташкенте новые 6-полосную дорогу и развязку с 6 съездами между Сергелийским и Яккасарайским районами столицы.

Возведение объектов было начато в 2020 году. Протяженность дороги составляет 6,5 км, ее назначение - обеспечить пропуск до 12 тысяч автомобилей в час между улицей Кипчак Сергелийского района и улицами Чупонота и Усмана Носира Яккасарайского района.

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