



Погода в Узбекистане на 5 мая



ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 мая, погода по прогнозам синоптиков: 4 мая по республике временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины местами возможен сильный дождь. Местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В связи с ожидаемыми сильными дождями 4-5 мая текущего года по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°.

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