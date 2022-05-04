Погода в Узбекистане на 5 мая

Погода в Узбекистане на 5 мая04.05.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 мая, погода по прогнозам синоптиков:
4 мая по республике временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины местами возможен сильный дождь. Местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В связи с ожидаемыми сильными дождями 4-5 мая текущего года по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°.
УЗИНФОРМ