МИД Узбекистана опроверг слухи о перестрелке на границе с Афганистаном

ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана опубликовало заявление в ответ на сообщения о перестрелке на границе с Афганистаном.

В заявлении говорится:

"В отдельных социальных сетях, со ссылкой на афганские источники, муссируются сообщения о якобы имевшей место в ночь на 4 мая 2022г. перестрелке на узбекско-афганской границе, повлекшей, как указывается, гибель военнослужащих Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

Заявляем, что распространяемая информация не соответствует действительности. Обстановка на границе остается спокойной, охрана южных рубежей осуществляется в штатном режиме.

Официальный представитель Временного Правительства Афганистана Забихулла Муджахед также опроверг появившиеся на различных интернет-площадках публикации, назвав их лживыми и необоснованными.

МИД Республики Узбекистан призывает масс-медиа строго соблюдать журналистскую этику и воздержаться от размещения на своих ресурсах недостоверной и непроверенной информации. "

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