



Проведена беседа глав Узбекистана и Таджикистана



ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В ходе беседы главы двух государств рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи