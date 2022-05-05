Проведена беседа глав Узбекистана и Таджикистана

Проведена беседа глав Узбекистана и Таджикистана05.05.2022 08:49
ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
В ходе беседы главы двух государств рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи и других.
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