Ташкент посетила правительственная делегация Венгрии

ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая прибывшая с визитом в Узбекистан делегация правительственных кругов Венгрии во главе с министром иностранных дел и торговли Петером Сийярто посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с заместителем главы ведомства Владимиром Норовым.

В тот же день делегация посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана и провела переговоры с министром Сардором Умурзаковым и приняла участие в 7-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе проведенных встреч и переговоров стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах банков и финансов, промышленности, инвестиций, туризма, фармацевтики и биотехнологий, производства строительных материалов, машиностроения, транспорта и связи.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о создании постоянно действующих рабочих групп под руководством заместителей глав региональных администраций Ташкентской, Навоийской и Джизакской областей Узбекистана и Пештенской, Веспремской и Фейерской областей Венгрии соответственно, а также разработке пошаговых программ межрегионального сотрудничества, включающих в себя проведение взаимных выставок, бизнес-форумов и торговых миссий, подписан соответствующий протокол.

УЗИНФОРМ