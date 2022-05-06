Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 238660 заболевших

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 14 часов, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 238 тысяч 660 человек.

Число умерших от COVID-19 составило 1637 человек. Число случаев заражения за последние 28 дней - 684, смертность за тот же период - 0 человек.

В настоящее время число граждан, прошедших вакцинирование, составляет 14 миллионов 551 тысячу 774 человека (43,48% от общего числа населения).



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