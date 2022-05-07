Погода в Узбекистане на 8 мая

Погода в Узбекистане на 8 мая07.05.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 мая, погода по прогнозам синоптиков:
8 мая по Каракалпакстану, Хорезмской области, 9-11 мая местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы:
9 мая по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям;
10 мая по Бухарской, Навоийской областям;
10-11 мая по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины местами возможен сильный дождь.
8-10 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, по северу и пустынной зоне до 22-25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком.
10-11 мая дневная температура воздуха понизится до 20-25°.
9-13 мая по предгорным и горным районам возможно прохождение селе-паводковых явлений.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 32-34°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, с усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 32-37°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, с усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 34-39°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 31-36°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 31-36°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 35-40°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.
УЗИНФОРМ