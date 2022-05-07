



Погода в Узбекистане на 8 мая



ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 мая, погода по прогнозам синоптиков: 8 мая по Каракалпакстану, Хорезмской области, 9-11 мая местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы: 9 мая по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям; 10 мая по Бухарской, Навоийской областям; 10-11 мая по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины местами возможен сильный дождь. 8-10 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, по северу и пустынной зоне до 22-25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком. 10-11 мая дневная температура воздуха понизится до 20-25°. 9-13 мая по предгорным и горным районам возможно прохождение селе-паводковых явлений. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 32-34°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, с усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, с усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 31-36°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 31-36°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи