



Проведен разговор руководителей МИД Узбекистана и Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов провел разговор по телефону с новым министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи