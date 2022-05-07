Проведен разговор руководителей МИД Узбекистана и Кыргызстана

Проведен разговор руководителей МИД Узбекистана и Кыргызстана07.05.2022 10:30
ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов провел разговор по телефону с новым министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.
В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи.
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