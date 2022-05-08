



Погода в Узбекистане на 9 мая



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 мая, погода по прогнозам синоптиков: 9-11 мая местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы: 9 мая по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям; 10 мая по Бухарской, Навоийской областям; 10-11 мая по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины местами возможен сильный дождь. 9-10 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, по северу и пустынной зоне до 22-25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком. 10-11 мая дневная температура воздуха понизится до 20-25°. 9-13 мая по предгорным и горным районам возможно прохождение селе-паводковых явлений. в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 34-36°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, с усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, с усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

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