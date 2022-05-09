Глава государства поздравил ветеранов

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня памяти и почестей, прошедших в Парке победы в Ташкенте.

Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости" и поздравил ветеранов.

В поздравлении говорилось:

- Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником. В такие моменты мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством. Их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что это место напоминает о последствиях войны и ценности мира.

- Сегодня мир становится тревожнее. Каждую минуту появляются новые вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания, - сказал Президент.

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