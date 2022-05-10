



Глава Узбекистана провел беседу с коллегой из Казахстана



ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Главы двух стран обменялись поздравлениями по случаю 9 мая и обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, инфраструктуры и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи