Погода в Узбекистане на 12 мая

Погода в Узбекистане на 12 мая11.05.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 мая, погода по прогнозам синоптиков:
11-13 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 10-15°.
УЗИНФОРМ