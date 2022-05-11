Делегация МИД Узбекистана посетила Италию и Ватикан

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства иностранных дел Узбекистана посетила Италию 9-10 мая.

Целью поездки явилось участие в 7-м раунде политических консультаций между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Италии, который был организован с целью обсуждения практических аспектов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях, расширения взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

Также узбекская делегация посетила Ватикан, где провела встречу с регентом префектуры Папского дома (глава администрации) монсеньором Леонардо Сапиенца, обсудив ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, были проведены переговоры со Специальным представителем Правительства Итальянской Республики по Афганистану и Йемену Джанфранко Петруццеллой по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.

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