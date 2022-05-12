



Делегация МИД Узбекистана посетила Индию



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра Фуркатом Сидиковым посетила Республику Индия. Визит был предпринят с целью участия в прошедшем в Дели 15-м раунде узбекско-индийских межмидовских политических консультациях по обсуждению вопросов развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленной кооперации, «зеленого» развития, инноваций и цифровых технологий, транспорта и логистики, туризма, здравоохранения и фармацевтики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи