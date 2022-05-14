



Поздравления новому Президенту ОАЭ



ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследному принцу эмирата Абу Даби Шейху Мухаммаду бин Заиду Аль Нахаяну. В послании содержались поздравления по случаю избрания Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна на пост Президента ОАЭ, выражалось стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи