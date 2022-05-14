Поздравления новому Президенту ОАЭ

Поздравления новому Президенту ОАЭ14.05.2022 12:26
ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследному принцу эмирата Абу Даби Шейху Мухаммаду бин Заиду Аль Нахаяну.
В послании содержались поздравления по случаю избрания Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна на пост Президента ОАЭ, выражалось стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества.
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