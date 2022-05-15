Делегация МИД Узбекистана посетила Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с и.о. министра иностранных дел Владимиром Норовым посетила Таджикистан.

Целью визита явилось участие в прошедшей в Душанбе очередной встрече руководителей ведомств иностранных дел стран Центральной Азии, которая была посвящена обсуждению ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества государств региона в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта и транзита, обеспечения безопасности и совместной борьбы с угрозами современности.

Кроме того, были рассмотрены практические аспекты организации предстоящей 4-й Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии.

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