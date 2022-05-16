



Глава Узбекистана посетил ОАЭ



НОВОСТИ В МИРЕ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Целью поездки явилось участие в поминальных мероприятиях по случаю кончины Президента ОАЭ Шейха Халифы бин Заида Аль Нахаяна, ушедшего из жизни в возрасте 73 лет. В рамках визита глава Узбекистана также провел встречу с новым Президентом ОАЭ, Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, который до избрания на высший государственный пост являлся эмиром Абу-Даби. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи